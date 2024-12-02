حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية (صور)

نظمت كلية الحقوق جامعة الزقازيق (القسم الجنائي) محافظة الشرقية المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للمرة الأولى منذ 50 عاما.

وجاء المؤتمر تحت إشراف وحضور د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، ود.شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.

لأول مرة،حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية،فيتو

عميد حقوق الزقازيق:الكلية تحرص على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية

بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة د.ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

لأول مرة،حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية،فيتو1

أستاذ القانون الجنائي بحقوق الزقازيق: تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية

أعقبها كلمة الدكتورة شيماء عطا الله،وكيل كلية حقوق الزقازيق والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.

لأول مرة،حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية،فيتو2

الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان " تعدد درجات التقاضي... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه الدكتور عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية والدكتور محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم.

بينما جاء المحور الثانى بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته الدكتورة شيماء عطا الله، والدكتورة شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة" جاء المحور الثالث ليقدمه الدكتور أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانوني الجنائي المساعد بالكلية، والدكتور درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتى المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه د.يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية والدكتور سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.

لأول مرة،حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية،فيتو3

نتائج وتوصيات المؤتمر العلمي الأول للقسم الجنائي بالكلية

وانتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها د.محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر د.دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.

لأول مرة،حقوق الزقازيق تناقش رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية،فيتو4

جدير بالذكر، أنه سيتم إصدارالكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.

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