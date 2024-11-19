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محافظ الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وذلك لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الدكتور مهندس أحمد لكوظ رئيس جمعية رجال الأعمال بالشرقية وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور وديع أنطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، وعدد من قيادات البورصة المصرية والمستثمرين.

منح الفرصة للشركات الصغيرة 

رحب محافظ الشرقية بالحضور مؤكدًا دور البورصة المصرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى وفتح آفاقًا جديدة للتوعية والتثقيف المالي والإقتصادى ومنح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لزيادة وتنويع مصادر التمويل اللازم واستمراريتها وتوسعها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

دعم الكيانات الاقتصادية 

أهدى محافظ الشرقية درعًا تذكاريًا لرئيس البورصة المصرية تقديرًا لدوره في النهوض بالبورصة المصرية وتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة.

درعا من رئيس مجلس ادارة البورصة للمحافظ 

كما أهدى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه الدائم للمشروعات الإستثمارية والمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، وكذلك حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البورصة والجامعة 

ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البورصة المصرية وجامعة الزقازيق وتنظيم ندوة تثقيفية حول أساسيات الإستثمار في البورصة المصرية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق يعقبها تفقد قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بهرية رزنه.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أحمد الشيخ رئيس الببورصة خالدالدرندلي رئيس الجامعة تعزيز اطر التعاون دعم الجهود الوطنية

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