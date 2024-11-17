انطلاق الدورة التدريبية لبرنامج المشتغلين بالمبيدات بالشرقية

أكد، المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق قامت المديرية بإطلاق أولى فعاليات الدورة التدريبية لتنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين الراغبين في إجتياز إختبار " المشتغلين بالمبيدات "، والمعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضى.

وذلك للحصول على تراخيص للإتجار في المبيدات، فى الفترة من 17/ 11 /2024 إلى 21 / 11 / 2024 م، بحضور الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ المبيدات بكلية الزراعة ، والمهندس أحمد العساسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية ، والمهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات.

حرص الدولة على خلق فرص العمل

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي حرص الدولة على خلق فرص عمل من خلال تدريب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية في مجالات الزراعة ، وذلك من خلال الدورات التدريبية حيث أنه فى نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، ولمدة أربع سنوات تؤهله لعمل تصريح مشروع لتجارة المبيدات، موضحًا أنه لن يتم منح ترخيص للإتجار بالمبيدات إلا بالحصول على تلك الشهادة.

تدريبهم على عدد من الموضوعات الهامة

وخلال الدورة أوضح الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ مساعد المبيدات بكلية الزراعة أن المتدربين سوف يتم تدريبهم على عدد من الموضوعات الهامة والمعتمدة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، وذلك مثل أسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية وعوامل الآمان الصحى والبيئى والاسعافات الأولية وبيانات البطاقة الاستدلالية والادراة المتكاملة للآفات.

اهم الوسائل اللازمة لدفع الانشطة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ضرورة التواصل مع المتدربين

كما أشار المهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية إلى ضرورة التواصل مع المتدربين لمعرفة النتائج التي توصلوا إليها فى إنشاء وترخيص مشروعاتهم وذلك لتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

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