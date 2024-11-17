الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق الدورة التدريبية لبرنامج المشتغلين بالمبيدات بالشرقية

زراعةالشرقيةانطلاق
زراعةالشرقيةانطلاق الدورةالتدريبية"برنامج المشتغلين -فيتو

أكد، المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  أنه  في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق  قامت المديرية بإطلاق أولى فعاليات الدورة التدريبية لتنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين الراغبين في إجتياز إختبار " المشتغلين بالمبيدات "، والمعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة و  استصلاح الأراضى. 

وذلك للحصول على تراخيص للإتجار في المبيدات، فى الفترة من 17/  11 /2024 إلى 21 / 11 / 2024 م، بحضور  الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ المبيدات بكلية الزراعة ، والمهندس أحمد العساسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية ، والمهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات. 

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية بقرية تل مفتاح

حرص الدولة على خلق فرص العمل 

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي  حرص الدولة على خلق فرص عمل من خلال  تدريب خريجي الكليات والمعاهد الزراعية في مجالات الزراعة ، وذلك من خلال الدورات التدريبية حيث أنه فى نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة  من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، ولمدة أربع سنوات تؤهله لعمل تصريح مشروع لتجارة المبيدات، موضحًا أنه لن يتم منح ترخيص للإتجار بالمبيدات إلا بالحصول على تلك  الشهادة.

تدريبهم على عدد من الموضوعات الهامة 

وخلال الدورة أوضح   الدكتور أحمد السيد السبكى أستاذ مساعد المبيدات بكلية الزراعة أن   المتدربين سوف يتم تدريبهم  على عدد من الموضوعات الهامة والمعتمدة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، وذلك مثل أسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية وعوامل الآمان الصحى والبيئى والاسعافات الأولية وبيانات البطاقة الاستدلالية والادراة المتكاملة للآفات.

اهم الوسائل اللازمة لدفع الانشطة 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن التغيرات المناخية بكفر صقر

ضرورة التواصل مع المتدربين 

كما أشار المهندس عرفة هلال مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية إلى  ضرورة التواصل مع المتدربين لمعرفة النتائج التي توصلوا إليها  فى إنشاء وترخيص مشروعاتهم وذلك لتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزراعة بالشرقية مديرية الزراعه البرتوكول الموقع المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية كلية الزراعة

مواد متعلقة

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية بقرية تل مفتاح

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن التغيرات المناخية بكفر صقر

زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية للنهوض بمحصول الأرز  

زراعة الشرقية: تكثيف المرور لمتابعة الجمعيات والإدارات الزراعية

الأكثر قراءة

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

المزيد
الجريدة الرسمية