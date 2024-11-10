الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الزقازيق تختتم بطولة رفع الأثقال

اختتام بطولة رفع
اختتام بطولة رفع الأثقال ضمن فعاليات الدوري

اختتمت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم فعاليات بطولة رفع الأثقال، إحدى البطولات الفردية التسع التي أُقيمت وفقًا للجداول المحددة ضمن فعاليات الدوري الرياضي الداخلي للجامعة، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات.

جامعة الزقازيق تنظم ندوة تثقيفية توعوية بكلية الحقوق

الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

مشاركة أكثر من 52 طالب

وأقيمت المنافسات النهائية لصالة رفع الأثقال بإستاد جامعة الزقازيق، بمشاركة أكثر من 25 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، وتحت إشراف الكابتن محمد زقزوق، مسؤول النشاط الرياضي، والدكتور محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

منافسات الفئة 61 كجم 

وتأتي نتائج المنافسات حسب الفئات الوزنية التالية: فئة 61 كجم: المركز الأول: محمد أسامة محمد بكلية الهندسة، المركز الثاني: أحمد وجيه مصطفى بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث: محمد عماد حسن بكلية التربية الرياضية.

منافسات فئة 67 

وجاءت نتائج منافسات فئة 67 كجم:المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسام العربي بكلية التجارة إنجليزي، المركز الثاني سامي شريف محمد  بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث محمد صلاح إبراهيم بكلية التربية الرياضية. 

منافسات الفئة 73/81

وجاءت نتائج  منافسات الفئة 73/81 كجم حصل على المركز الأول يوسف عربي محمد  بكلية العلوم، المركز الثاني أحمد شعبان محمد بكلية التربية الرياضية والمركز الثالث أحمد أشرف أحمد بكلية التربية الرياضية.

منافسات الفئة 96 كجم 

كما جاءت منافسات فئة 96 كجم: المركز الأول الطالب أحمد محمد علي  بكلية التربية الرياضية،و المركز الثاني محمود محمد الشحات بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث عمار ياسر حامد بكلية التربية الرياضية

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

تعزيز النشاط الرياضى بالجامعة 

وجاء ذلك في ضوء جهود جامعة الزقازيق لتعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة الدكتور احمد عنانى عميد كلية الطب فعاليات الدورى الرياضى الدكتور ايهاب الببلاوى

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تنظم ندوة تثقيفية توعوية بكلية الحقوق

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

جامعة الزقازيق تتقدم للمركز67 في تصنيفQs Arab Region

جامعة الزقازيق تدعم المبادرة الرئاسية بداية

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads