جامعة الزقازيق تختتم بطولة رفع الأثقال

اختتمت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم فعاليات بطولة رفع الأثقال، إحدى البطولات الفردية التسع التي أُقيمت وفقًا للجداول المحددة ضمن فعاليات الدوري الرياضي الداخلي للجامعة، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات.

الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

مشاركة أكثر من 52 طالب

وأقيمت المنافسات النهائية لصالة رفع الأثقال بإستاد جامعة الزقازيق، بمشاركة أكثر من 25 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، وتحت إشراف الكابتن محمد زقزوق، مسؤول النشاط الرياضي، والدكتور محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

منافسات الفئة 61 كجم

وتأتي نتائج المنافسات حسب الفئات الوزنية التالية: فئة 61 كجم: المركز الأول: محمد أسامة محمد بكلية الهندسة، المركز الثاني: أحمد وجيه مصطفى بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث: محمد عماد حسن بكلية التربية الرياضية.

منافسات فئة 67

وجاءت نتائج منافسات فئة 67 كجم:المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسام العربي بكلية التجارة إنجليزي، المركز الثاني سامي شريف محمد بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث محمد صلاح إبراهيم بكلية التربية الرياضية.

منافسات الفئة 73/81

وجاءت نتائج منافسات الفئة 73/81 كجم حصل على المركز الأول يوسف عربي محمد بكلية العلوم، المركز الثاني أحمد شعبان محمد بكلية التربية الرياضية والمركز الثالث أحمد أشرف أحمد بكلية التربية الرياضية.

منافسات الفئة 96 كجم

كما جاءت منافسات فئة 96 كجم: المركز الأول الطالب أحمد محمد علي بكلية التربية الرياضية،و المركز الثاني محمود محمد الشحات بكلية التربية الرياضية، المركز الثالث عمار ياسر حامد بكلية التربية الرياضية

تعزيز النشاط الرياضى بالجامعة

وجاء ذلك في ضوء جهود جامعة الزقازيق لتعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة.