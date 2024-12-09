تقارير: إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقًا بأنها ستسيطر على المنطقة العازلة في الجولان

أفادت تقارير، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بأنها ستسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وعدد من المواقع السورية الأخرى.



ونقلت التقارير الأمريكية عن مسئول إسرائيلي قوله: إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الإجراء مؤقت وسيظل ساري المفعول من عدة أيام إلى عدة أسابيع حتى يعود الوضع الأمني ​​على الحدود بين مرتفعات الجولان والجزء السوري المجاور لها إلى طبيعته.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب يوم الغفران عام 1973، لم يعد ساري المفعول لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه.

وأكد رئيس الوزراء، أنه أمر مع وزير الدفاع وبدعم كامل من مجلس الوزراء الجيش الإسرائيلي باحتلال منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي تسيطر عليها.

وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد

واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيرًا آخرين قرروا البقاء في دمشق.



ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.

وقال مصدر في الكرملين أمس إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.



وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.

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