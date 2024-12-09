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خارج الحدود

الكرملين: الفصائل المسلحة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا

قاعدة حميميم الجوية
قاعدة حميميم الجوية الروسية، فيتو

سوريا ، قال مصدر في الكرملين، مساء الأحد، إن الفصائل المعارضة السورية قدمت لموسكو ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن "مسئولين روس على اتصال بممثلي الفصائل المعارضة السورية المسلحة".


وأضاف المصدر أن قادة الفصائل المسلحة تكفلوا بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا.

وشدد المصدر على أن روسيا حرصت دائما على "التسوية السياسية للأزمة السورية"، مضيفا: "نصرّ على استئناف المحادثات بوساطة الأمم المتحدة".

وتسعى روسيا جاهدة للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط حيث تملك قاعدتين عسكريتين تحظيان بأهمية استراتيجية في سوريا.

ومن المؤكد أن الاتفاق على تأمين قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية ومنشأة بحرية أخرى في طرطوس من شأنه أن يطمئن موسكو.

وتعد منشأة طرطوس المركز الروسي الوحيد لإصلاح السفن والتزود بالإمدادات في البحر المتوسط.

وكان بيان لوزارة الخارجية الروسية قد قال في وقت سابق من يوم الأحد إن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لهما في الوقت الحالي.

ومساء الأحد، قال مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد موجود في موسكو مع عائلته بعد أن منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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سوريا الكرملين الفصائل المعارضة السورية موسكو القواعد العسكرية الروسية

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