الأهلي يقرر فتح باب التقدم للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في جلسته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.

وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لأعداد محددة وبأولوية التقدم حتى يتم استيفاء هذه الأعداد.

الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء بمهام نائب رئيس النادي، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة .

وقال الأهلي في بيانه إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجري خلالها الانتخابات وفقا للنظام الأساسي للقلعة الحمراء.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس انتركونيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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