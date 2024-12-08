أخبار الأهلي.. مفاجأة علي معلول و"سيشن المونديال" وأزمة كريم الدبيس

النادي الأهلي ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ويتأهب النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة لإزاحة الستار عن الصور الرسمية الخاصة بفريق الكرة الذى يستعد للسفر الى قطر لخوض منافسات نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام الفائز من بطل الأمريكتين.

وقالت مصادر إن الصورة الرسمية ستظهر على منصات النادي خلال الساعات المقبلة.

منافسات نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة الى قطر استعدادا لخوض منافسات كاس إنتركونيننتال المرتقبة، حيث تغادر البعثة الى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق، ضمن بعثة الفريق الى قطر لخوض منافسات كاس انتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ثورة غضب كريم الدبيس

ونجح سامي قمصان المدرب العام بالأهلي، فى إخماد ثورة غضب كريم الدبيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة اورلاندو أمس.

وعلمت "فيتو" ان الدبيس دخل فى نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من ازره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم اثارة أي أزمة قبل السفر الى قطر لخوض منافسات كاس انتركونتينتتال.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف: هناك رغبة داخل الأهلي فى الحصول على خدمات الثنائى من أجل تدعيم صفوف الفريق فى كاس العالم للاندية ولكن حتي هذه اللحظات لم نتحرك رسميًا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائى مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًا لم نتحرك والأمر طي الدراسة على كافة المستويات.

تقرير طبي عن حالة مصطفى شوبير

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تقريرا طبيا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الذى غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى مباراة البنك الأهلي بالدوري.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن كولر كلف بعضًا من أفراد جهازه المعاون للتواجد فى ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى كأس إنتركونتننيتال حيث يواجه الأهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر الى قطر استعدادا لخوض نصف نهائى كأس إنتر كونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري امام الفائز من بطل الأمريكتين، سواء باتشوكا المكسيكي أو بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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