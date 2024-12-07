رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

بيان رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي وإنبي

وأعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بيان رسمي جاء كالتالي:

إنبي يصدر بيانا رسميا بشأن تأجيل مباراة الأهلي بكأس الرابطة

أصدر نادي إنبي بيانا رسميا بشأن تأجيل مباراة فريقه أمام النادي الأهلي بكأس الرابطة.

وجاء البيان كالتالي:

رغم حرص إدارة نادي إنبي في الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية والالتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التأجيل بسبب المشاركات الدولية، ورغم عدم توافر أي من هذه الحالات التي تستوجب تأجيل مباراة نادي إنبي والنادي الأهلي ضمن بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، إلا أن إدارة النادي وقررت الموافقة على تأجيل المباراة.

وقررت إدارة نادي إنبي الموافقة على تأجيل المباراة لما يأتى:

- حرصًا من إدارة النادي على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرًا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة، رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات وفقًا للمادة (1/34) من لائحة بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" وهى ثلاثة أيام قبل المباراة، والمادة (1/19) الخاصة بلائحة كأس الرابطة وهى يومان راحة قبل المباراة.

- تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية، وما يتحمله من ضغوط نتيجة المشاركات المتعددة.

وأكدت إدارة نادي إنبي أن هذا القرارات تأتى انطلاقًا من مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعى دائمًا لدعم استقرار المسابقات الرياضية بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية.

الأهلي يطلب تأجيل مباراة إنبي

وطلب النادي الأهلي في خطاب أرسله إلي رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة.

وتضمن الخطاب شرحا للظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»".

وقال الأهلي: إن ذلك يأتي التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وأكد الأهلي في ذات الخطاب أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية في ‏مونديال الأندية كما ذكر في خطابه، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص الأهلي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏

وعلي جانب آخر، خطف النادي الأهلي نقطة ثمينة من مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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