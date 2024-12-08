الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي

خالد مرتجي، فيتو
خالد مرتجي، فيتو

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء بمهام نائب رئيس النادي، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة  . 

وقال الأهلي في بيانه إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجري خلالها الانتخابات وفقا للنظام الأساسي للقلعة الحمراء.      

 

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس انتركونيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي. 

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

 ونجح سامي قمصان المدرب العام للأهلي فى إخماد ثورة غضب كريم البيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة أورلاندو أمس.

وعلمت فيتو ان الدبيس دخل فى نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من أزره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم اثارة اى ازمة قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن.

أضاف: هناك رغبة داخل الأهلي فى الحصول على خدمات الثنائى من اجل تدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية ولكن حتى هذه اللحظات لم نتحرك رسميًا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائى مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًا لم نتحرك والأمر طي الدراسة على كافة المستويات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الذى غاب عن رحلة جنوب إفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو، بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى مباراة البنك الاهلي بالدوري.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر الى قطر استعدادا لخوض نصف نهائى كاس انتر كونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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الأهلي النادي الأهلي خالد مرتجى الخطيب محمود الخطيب

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