جامعة الزقازيق تواصل فعاليات اكتشاف المواهب المؤهلة لمسابقة "إبداع"

انطلقت فعاليات إدارة النشاط الثقافى بالأسرة العامة لرعاية الشباب الثقافية والأدبية المؤهلة للمشاركة في الموسم الثالث عشر لمسابقة "إبداع"، يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2024، وتستمر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تشمل الفعاليات مسابقات متعددة في مجالات الشعر الفصيح والعامي، أدب القصة والرواية، التأليف الأدبي ودوري المعلومات الثقافية، والمراسل التليفزيونية المتخصص وغير المتخصص.

التعاون مع وزارة الشباب

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتواصل إدارة النشاط الثقافى بالجامعة انعقادها والتي تعقد على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الدور الذى تبذله الجامعة فى اكتشاف المواهب

أشاد الدكتور خالد الدرندلي بأهمية هذه الفعاليات في تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الطلاب، مؤكدًا الدور الذي تبذله الجامعة في اكتشاف وصقل المواهب الشابة.

تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي أن المسابقة تتيح فرصة للطلاب للتفاعل مع أقرانهم من مختلف الجامعات المصرية، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويسهم في تطوير مهاراتهم الثقافية والأكاديمية.

مسابقة الإنشاد الدينى

جاء اليوم الأول من الفعاليات بمسابقة الإنشاد الديني، حيث تضمنت لجنة التحكيم الدكتور مؤنس علي مصطفى، أستاذ الموسيقى بـ كلية التربية النوعية، والشيخ محمود عبدالباسط الحسيني، القارئ باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

انطلاق دوري المعلومات الثقافية

أما اليوم الثاني فشهد انطلاق دوري المعلومات الثقافية التمهيدي، بجانب مسابقة المراسل التلفزيوني المتخصص، واستمرت المنافسات في اليوم الثالث، حيث أقيمت التصفيات النهائية لدوري المعلومات الثقافية، إلى جانب مسابقة المراسل التليفزيوني غير المتخصص، من خلال تحكيم د. محمود عبداللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب والمدير التنفيذي للمكتب الإعلامي للجامعة.

إدارة النشاط الثقافى وبمشاركة المشرفين

تُقام الفعاليات تحت إشراف أحمد كمال، مدير إدارة النشاط الثقافي، وبمشاركة المشرفين أيمن مصطفى، وحنان حسين، ومحمد عادل، وبقيادة الدكتور محمد متولي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

الدكتور محمود عبداللطيف

وقال الدكتور محمود عبداللطيف أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق ومدير المركز الإعلامى بجامعة الزقازيق، إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والأدبية بكلية الآداب، وإبراز أفضل الطاقات الإبداعية للطلاب المشاركين، متمنية لهم التوفيق في تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في مسابقة “إبداع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.