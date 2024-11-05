الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلام الشرقية: لقاء توعوي حول الارتقاء بالعنصر البشري

لقاء توعوي حول الإرتقاء
لقاء توعوي حول الإرتقاء بالعنصرالبشري

 أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام المجمع بالتعاون مع جامعة الزقازيق بتنظيم لقاء توعوي حول الارتقاء بالعنصر البشري لبناء مجتمع متقدم، وذلك بحضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق وذلك فى إطار خطة قطاع الإعلام الداخلى وحملته الإعلامية الجديدة والممتدة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

 

الاستثمار في رأس المال البشرى

 وخلال اللقاء أشار الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية إلى أن الجمهورية الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى الإستثمار في رأس المال البشري  وذلك بواسطة برنامج ‏عمل يستهدف بناء الإنسان ويعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق المتكامل بين جميع جهات الدولة مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف وغيرها.

 

الارتقاء بالعنصر البشرى 

 أضاف عميد كلية التكنولوجيا والتنمية أن الارتقاء بالعنصر البشري يؤدي إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال برنامج التنمية المستدامة في التعليم والصحة والثقافة والرياضة، كذلك توفير فرص عمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع والأهالي وتحسين صورة حياة المواطنين في المحافظات وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية بالإضافة إلى تحقيق عدالة في توزيع تقديم الخدمات والأنشطة للمواطنين والاستفادة من الموارد المتاحة لتنظيم الفائدة للمواطن وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، كذلك تعزيز دور القطاع العام والخاص في المجتمع المدني لتقديم المهام وخلق أجيال تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم ‏والمبادئ وتطوير البنية التشريعية.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق  

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب والفتيات وطلبة الجامعة وكذلك التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف  رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدسوقى عبدالله مدير عام الادارة العامة اعلام شرق الدلتا مدير مجمع اعلام الزقازيق التعاون مع جامعة الزقازيق الارتقاء بالعنصر البشرى لقاء توعوي بناء مجتمع متقدم

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تنظم ندوة تثقيفية توعوية بكلية الحقوق

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

جامعة الزقازيق تتقدم للمركز67 في تصنيفQs Arab Region

سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير (صور)

الأكثر قراءة

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 تصريحات هامة لوزير المالية أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads