إعلام الشرقية: لقاء توعوي حول الارتقاء بالعنصر البشري

أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام المجمع بالتعاون مع جامعة الزقازيق بتنظيم لقاء توعوي حول الارتقاء بالعنصر البشري لبناء مجتمع متقدم، وذلك بحضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق وذلك فى إطار خطة قطاع الإعلام الداخلى وحملته الإعلامية الجديدة والممتدة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

الاستثمار في رأس المال البشرى

وخلال اللقاء أشار الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية إلى أن الجمهورية الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى الإستثمار في رأس المال البشري وذلك بواسطة برنامج ‏عمل يستهدف بناء الإنسان ويعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق المتكامل بين جميع جهات الدولة مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف وغيرها.

الارتقاء بالعنصر البشرى

أضاف عميد كلية التكنولوجيا والتنمية أن الارتقاء بالعنصر البشري يؤدي إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال برنامج التنمية المستدامة في التعليم والصحة والثقافة والرياضة، كذلك توفير فرص عمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع والأهالي وتحسين صورة حياة المواطنين في المحافظات وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية بالإضافة إلى تحقيق عدالة في توزيع تقديم الخدمات والأنشطة للمواطنين والاستفادة من الموارد المتاحة لتنظيم الفائدة للمواطن وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، كذلك تعزيز دور القطاع العام والخاص في المجتمع المدني لتقديم المهام وخلق أجيال تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم ‏والمبادئ وتطوير البنية التشريعية.

أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب والفتيات وطلبة الجامعة وكذلك التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.