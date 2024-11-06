محافظ الشرقية يزور كلية الطب البشري بفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية تمثل بيتًا للعلم والخبرة، وتُعد نموذجًا فريدًا لكل عمل ناجح، لما تضمه من كوادر علمية مؤهلة تواكب التقدم التكنولوجي، وتلبي متطلبات العصر الحديث.

قرية الديدامون مركز فاقوس

جاء ذلك خلال زيارته لفرع كلية الطب البشري بقرية الديدامون التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والتي تُعد إضافة قوية لقطاع التعليم والبحث العلمي بجامعة الزقازيق، وتعد نواة لإنشاء جامعة شمال الشرقية لتتناسب مع تعداد سكان المحافظة والذي تجاوز الـ 8 ملايين نسمة.

الدكتور عادل سرايا المشرف على قطاع شمال الشرقية

وذلك في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والدكتور عادل سرايا المشرف علي قطاع شمال الشرقية بجامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة.

الدكتور وليد عبد الفتاح عميد كلية الطب بفاقوس

وكذلك الدكتور وليد عبد الفتاح عميد كلية الطب البشري بفاقوس، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة هذا الصرح التعليمي والمعرفي، والذي يُساهم في تخريج أطباء لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات، متمنيًا للطلاب والطالبات الجدد بالكلية التوفيق والنجاح والتميز خلال دراستهم بالكلية، تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الطبية مطالبًا أبناءه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.

المحافظ يتفقد المبنى الأكاديمي بالكلية

تفقد المحافظ المبنى الأكاديمي بالكلية والذي يضم قاعة المؤتمرات وقاعات التدريس بأقسام المعامل ( المحاكاة -المهارات ) والمختصة بتدريب الطلاب علي المهارات الإكلينيكية المختلفة باستخدام نماذج محاكاة تشبه الجسم البشري في الشكل

الاستجابات التمثيلية الالكترونية

وايضا في بعض أنواع الاستجابات التمثيلية الإلكترونية والتي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات الإكلينيكية التي تعزز الثقة بالنفس في بيئة آمنه بعيدًا عن المرضى في المرحلة الأولى من مراحل تعلم الممارسة الطبية مما يؤهلهم للانتقال إلى المراحل التالية من التعليم الطبي للتعامل مع المرضى بأقسام المستشفيات المختلفة.

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الطب البشري بفاقوس تعد صرحًا تعليميًّا مقام على أحدث النظم العلمية والتعليمية ويضم نخبة من الكفاءات والكوادر العلمية المدربة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم.

تطبيق معايير الجودة

مشيرًا إلى أن الكلية تلتزم بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع من خلال المزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة وفق أخلاقيات المهنة وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية.

المحافظ يصافح أبناء قرية الديدامون

وفي نهاية الزيارة صافح محافظ الشرقية أهالي القرية ورموز المجتمع المدني بها والذين اعربوا عن سعادتهم لزيارة المحافظ لقريتهم مقدمين له الشكر على الجهد المبذول للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم.

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