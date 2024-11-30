أخبار الحوادث اليوم: القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أسوان.. تحويلات مرورية بعد غلق منزل الطريق الدائرى للقادم من صفط اللبن والمريوطية.. وعمر زهران: شاليمار أعطتني المجوهرات هدية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات، ومصرع 5 من عناصرها فى تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسوان.

قررت الإدارة العامة للمرور بالجيزة ، إجراء عملية غلق كلي لمنزل الطريق الدائرى القوس الغربى لمدة أسبوع.

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأسر الشهداء تقديرا لتضحيات آبائهم في سبيل استقرار الوطن.

ألقى رجال المباحث القاهرة القبض على 4 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة، من بينها المساكن والدراجات النارية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية المتنوعة بشمال سيناء.

شهد طريق الإسكندرية - مطروح الصحراوي، صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

تستكمل فيتو نشر أقوال المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف في القضية رقم ٧٤٩٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح الجيزة، التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية.

أجلت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستانوني وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء لجلسة 8 يناير 2025 للمرافعة.

لقي 6 أشخاص حتفهم اختناقا إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر.







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