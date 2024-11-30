الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أسوان.. تحويلات مرورية بعد غلق منزل الطريق الدائرى للقادم من صفط اللبن والمريوطية.. وعمر زهران: شاليمار أعطتني المجوهرات هدية

أخبار الحوادث اليوم,
أخبار الحوادث اليوم, فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أسوان

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات، ومصرع 5 من عناصرها فى تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسوان.

للقادم من صفط اللبن والمريوطية، التحويلات المرورية بعد غلق منزل الطريق الدائرى

 قررت  الإدارة العامة للمرور بالجيزة ، إجراء عملية غلق كلي لمنزل الطريق الدائرى القوس الغربى لمدة أسبوع.

الداخلية تنظم احتفالا لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء (فيديو وصور)

 نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأسر الشهداء تقديرا لتضحيات آبائهم في سبيل استقرار الوطن.

سقوط 4 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بالقاهرة

ألقى رجال المباحث القاهرة القبض على 4 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة، من بينها المساكن والدراجات النارية.

سقوط أخطر عصابة تقودها سيدة لتزوير المحررات الرسمية بشمال سيناء

 نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية المتنوعة بشمال سيناء.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم على طريق "الإسكندرية - مطروح" الصحراوي (صور)

 شهد طريق الإسكندرية - مطروح الصحراوي، صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين. 

عمر زهران في التحقيقات: شاليمار أعطتني المجوهرات هدية

تستكمل فيتو نشر أقوال المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف في القضية رقم ٧٤٩٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح الجيزة، التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية. 

تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستانوني بالدقهلية

أجلت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستانوني وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء  لجلسة 8 يناير 2025 للمرافعة.

وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز داخل عقار بمدينة نصر

لقي 6 أشخاص حتفهم اختناقا إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر.



 

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