الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

للقادم من صفط اللبن والمريوطية، التحويلات المرورية بعد غلق منزل الطريق الدائرى

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

 قررت  الإدارة العامة للمرور بالجيزة ، إجراء عملية غلق كلي لمنزل الطريق الدائرى القوس الغربى لمدة أسبوع.

للقادم من صفط اللبن والمريوطية.. غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القوس الغربى لمدة أسبوع 

 ونصح مصدر أمنى قائدى السيارات القادم من مناطق صفط اللبن والمريوطية، ويرغب فى التوجه إلى ميدان الرماية، عليه أن يتبع المسار الجديد وذلك لغلق منزل الطريق الدائرى القوس الغربى.

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وأوضح المصدر، لقائدى السيارات راغبى بالسير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.


تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة. مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وذلك لمدة 7 أيام.


ومن جانبها تقوم  الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الادارة العامة للمرور الجيزة الطريق الدائرى القوس الغربى ميدان الرماية طريق الواحات

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