وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز داخل عقار بمدينة نصر

لقي 6 أشخاص حتفهم اختناقا إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر.

حادث عقار بمدينة نصر



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود متوفين إثر تسرب للغاز داخل عقار بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص عثر على جثث 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متوفين إثر تسرب للغاز.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.