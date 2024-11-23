سقوط 57 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة في القاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دوائر أقسام العاصمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعدد من دوائر أقسام القاهرة، من ضبط 57 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (11,240 مليون جنيه تقريبًا).

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في القاهرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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