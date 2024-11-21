أخبار الحوادث اليوم: القبض على أستاذ جامعي متهم بقتل مسن وإصابة ابنه.. الاستماع لأقوال عبد الناصر زيدان ببلاغه ضد مروان حمدي.. قبول 2389 مواطنا بقرعة الحج بالجيزة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، متهم بقتل مسن وإصابة ابنه، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء مشاجرة اندلعت بين المتهم والمجني عليهما، واستخدم سكينا للدفاع عن النفس.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أستاذ جامعي بإحدى الجامعات وجيرانه، وسقوط قتيل وإصابة آخر.

تساؤلات مثيرة حول الموقف القانوني في اتهام الفنان محمد رمضان ونجله بالتعدي على طفل داخل نادي بالشيخ زايد، عقب رفض الفنان المثول للتحقيق بعد استدعائه أمام النيابة مرتين لسماع أقواله، فهل سيتم إحالة القضية للمحكمة الجنائية دون سماع أقواله أم من الممكن أن تصدر النيابة أمر ضبط وإحضار ضده.

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة جلسة ٢٢ فبراير الحكم في الدعوى، التى حملت رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة اسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل الى 2000%.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 أبناء عمومة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل جارهم أمام المارة في منطقة القومية بالوراق بسبب خلافات بينهما.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "عصام.م" و"محمد.ش"، و"حسن.م"، قتلوا المجني عليه "وليد ممدوح"، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف فيما بينه وبين الأول، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وعصا".

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى استرداد وإلغاء وثائق التأمين الدولارية على الحياة للحكم بجلسة ٢١ ديسمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بوقف ألاعيب شركات التأمين على الحياة المتساندة إلى سعر الدولار وتطالب بوقف التراخيص واسترداد الأموال المدفوعة للتأمين على الحياة.

أعلنت مديرية أمن الجيزة، نتائج قرعة الحج لعام 2025، بقيادة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.



وتم إجراء القرعة باستخدام المنظومة الإلكترونية، دون تدخل بشري بمديرية أمن الجيزة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان، في البلاغ رقم 14339 لسنة 2024 المقدم منه ضد مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز يتهمه بالسب والقذف.

وفرَّغت النيابة الفديوهات المثبت بها وقائع السب والقذف، كما قدم دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان ما يثبت أنه عضو عامل بالنادي الأهلي.

تصوير عامل عاريًا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة بدر



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على شخصين لقيامهما بالتعدى على آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بمدينة بدر.



تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل) بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما باستدراجه لمسكن أحدهما والتعدى عليه بالضرب وتصويره، وإكراهه على توقيع ( 2 دفتر إيصالات أمانة - إقرار إستلام مبلغ مالى)، وعلل قيامهما بذلك لإتهامهما له بسرقة مبلغ مالى منهما.

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