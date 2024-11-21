الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال عبد الناصر زيدان في بلاغه ضد مروان حمدي

اللاعب مروان حمدي،
اللاعب مروان حمدي، فيتو

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان، في البلاغ رقم 14339 لسنة 2024 المقدم منه ضد  مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز يتهمه بالسب والقذف. 

وفرَّغت النيابة الفديوهات المثبت بها وقائع السب والقذف، كما قدم دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان ما يثبت أنه عضو عامل بالنادي الأهلي.


وكان مروان حمدي مهاجم بيراميدز، قد تقدم باعتذار رسمي لجماهير الأهلي عما بدر منه عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وانتشر مقطع فيديو لمروان حمدي لاعب بيراميدز، وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي عقب المباراة.

وقال مروان حمدي في بيان عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: “مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس، أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني، وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء”.

بيراميدز لا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة

فيما أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء، إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

أضاف المدير الرياضي، أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير.

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء كانت الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب من عدمه، ويطبق اللائحة بشكل صارم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي عبد الناصر زيدان اللاعب مروان حمدي نادي بيرامدز النادي الأهلي مروان حمدي مهاجم بيراميدز هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور)

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

بعد نشر صورة مع مروان حمدي، خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

سجال حول حقيقة انهيار سد النهضة جزئيًّا، صورة الأقمار الصناعية تكشف الكارثة وتثير القلق بين الخبراء

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لماذا الزنجبيل المشروب الأقوى في الشتاء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة