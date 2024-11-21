النيابة تستمع لأقوال عبد الناصر زيدان في بلاغه ضد مروان حمدي

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان، في البلاغ رقم 14339 لسنة 2024 المقدم منه ضد مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز يتهمه بالسب والقذف.

وفرَّغت النيابة الفديوهات المثبت بها وقائع السب والقذف، كما قدم دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان ما يثبت أنه عضو عامل بالنادي الأهلي.



وكان مروان حمدي مهاجم بيراميدز، قد تقدم باعتذار رسمي لجماهير الأهلي عما بدر منه عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وانتشر مقطع فيديو لمروان حمدي لاعب بيراميدز، وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي عقب المباراة.

وقال مروان حمدي في بيان عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: “مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس، أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني، وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء”.

بيراميدز لا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة

فيما أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء، إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

أضاف المدير الرياضي، أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير.

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء كانت الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب من عدمه، ويطبق اللائحة بشكل صارم.

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