القبض علي أستاذ جامعي متهم بقتل مسن وإصابة ابنه في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، متهم بقتل مسن وإصابة ابنه، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء مشاجرة اندلعت بين المتهم والمجني عليهما، واستخدم سكينا للدفاع عن النفس.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أستاذ جامعي بإحدى الجامعات وجيرانه، وسقوط قتيل وإصابة آخر.

حيث استخدم الأستاذ الجامعي سكينا وأنهى حياة جاره المسن وأصاب ابنه، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

ووفقًا للتحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بدأت الواقعة بمشاجرة بين كل من طرف أول المجني عليه 60 عاما، بالمعاش، ونجله 25 عاما، موظف، وطرف ثان المتهم ويبلغ من العمر 32 عاما، أستاذ جامعي وسببها خلافات الجيرة.

وحُررعن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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