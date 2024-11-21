الداخلية تنظم عدة مبادرات للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم احتفالية بمقر اتحاد الشرطة الرياضى لـ 50 طفلا نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض موسيقية وفقرات ترفيهية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال الأيتام والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.



كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لـ 30 طفل من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور فى تنظيم حركة المرور وتقديم يد العون والمساندة لكافة المواطنين بمختلف المواقف والظروف على الطرق فضلًا عن تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور بهدف زيادة الوعى المرورى لدى الأطفال لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لـ 50 طفل من طلبة المدارس بالقاهرة، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

كما اضطلع قطاع الرعاية الإجتماعية بتنظيم يوم ترفيهى بنادى الفروسية بالفسطاط لـ 100 طفل من طلبة المدارس بالقاهرة والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية والذى يستقبل كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهم.





كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية لمدة ثلاثة أيام إعتبارًا من يوم 20/11/2024 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).. فضلًا عن إستقبال وفدى من (المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة) بمستشفى الشرطة بالعجوزة.. حيث اطلع خلالها أعضاء الوفدين على أبرز الجهود التي تقدمها الوزارة فى تقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال.. بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأعضاء وفد المجلس القومى للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان "نساء" لتقديم هدايا عينية للنزيلات وأطفالهن إحتفالًا بتلك المناسبة.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

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