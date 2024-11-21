الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تنظم عدة مبادرات للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

بمناسبة الاحتفال
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

 

وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم احتفالية بمقر اتحاد الشرطة الرياضى لـ 50 طفلا نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض موسيقية وفقرات ترفيهية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال الأيتام والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لـ 30 طفل من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور فى تنظيم حركة المرور وتقديم يد العون والمساندة لكافة المواطنين بمختلف المواقف والظروف على الطرق فضلًا عن تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور بهدف زيادة الوعى المرورى لدى الأطفال لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لـ 50 طفل من طلبة المدارس بالقاهرة، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

كما اضطلع قطاع الرعاية الإجتماعية بتنظيم يوم ترفيهى بنادى الفروسية بالفسطاط لـ 100 طفل من طلبة المدارس بالقاهرة والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية والذى يستقبل كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهم.

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)



كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية لمدة ثلاثة أيام إعتبارًا من يوم 20/11/2024 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).. فضلًا عن إستقبال وفدى من (المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة) بمستشفى الشرطة بالعجوزة.. حيث اطلع خلالها أعضاء الوفدين على أبرز الجهود التي تقدمها الوزارة فى تقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال.. بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأعضاء وفد المجلس القومى للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان "نساء" لتقديم هدايا عينية للنزيلات وأطفالهن إحتفالًا بتلك المناسبة.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال باليوم العالمي أجهزة وزارة الداخلية الحماية المدنية المجلس القومي للطفولة اليوم العالمي لحقوق الطفل رعاية الأطفال الأيتام قطاع المرور والحماية المدنية قطاع الخدمات الطبية قطاع حقوق الإنسان

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة سار برعونة بالدائرى واصطدم بدراجة نارية

تصوير عامل عاريًا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة بدر

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 17 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بـ 8 ملايين جنيه

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المؤهلات الدراسية لإثباتها فى بطاقة الرقم القومى بكفر الشيخ

غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا لتنفيذ مشروع ربط خطوط الصرف الصحي

ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة للنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

منوعات

المزيد

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة، أدعية فيها الخير والبركة

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

المزيد
الجريدة الرسمية