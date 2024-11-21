22 فبراير، الحكم في دعوى خفض أسعار الدواء وعدم زيادة سعر الفياجرا

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة جلسة ٢٢ فبراير الحكم في الدعوى، التى حملت رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة اسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل الى 2000%.

مطالب بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله

وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم حيث يباع القرص بسعر 25جنيه او 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش، ويقوم منتجو وموزعو الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار

جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث ان الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار

وجاءت في الدعوى عدد من الأمثلة منها دواء الفياجرا ومثائله، حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا، وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص ، بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا

وطالبت أيضا بخفض ادوية كيتوكونازول ديفلوكان، وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من 8 سنت أو 39 قرشا لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولارا، وتنتج حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيها

وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين او كونفنتين او نيورونتين وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش، لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار، وتنتج حوالي عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم، وتباع العبوة عشرين قرصا بسعر 80 جنيها.

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