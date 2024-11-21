الخميس 21 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المؤهلات الدراسية لإثباتها فى بطاقة الرقم القومى بكفر الشيخ

ضبط تشكيل عصابى لتزوير
ضبط تشكيل عصابى لتزوير المؤهلات الدراسية، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.

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ضبط تشكيل عصابى لتزوير المؤهلات الدراسية 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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