ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على شخصين لقيامهما بالتعدى على آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بمدينة بدر.

تصوير عامل عاريًا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة بدر



تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل) بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما باستدراجه لمسكن أحدهما والتعدى عليه بالضرب وتصويره، وإكراهه على توقيع ( 2 دفتر إيصالات أمانة - إقرار إستلام مبلغ مالى)، وعلل قيامهما بذلك لإتهامهما له بسرقة مبلغ مالى منهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها ( 2 دفتر إيصالات أمانة موقعين بمعرفة المجنى عليه- إقرار استلام مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى على مقاطع مصورة للمجنى عليه).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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