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مديرية أمن الجيزة تعلن قبول 2389 مواطنا بقرعة الحج

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

 أعلنت مديرية أمن الجيزة، نتائج قرعة الحج لعام 2025، بقيادة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وتم إجراء القرعة باستخدام المنظومة الإلكترونية، دون تدخل بشري  بمديرية أمن الجيزة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

 

سامح الحميلي: نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام 2389 شخصًا  

وكشف اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أن نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام هو 2389 شخصا منهم 24 لكبار السن بنسبة 1%.

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مديرية أمن الجيزة قرعة الحج قرعة الحج لعام 2025

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