مديرية أمن الجيزة تعلن قبول 2389 مواطنا بقرعة الحج

أعلنت مديرية أمن الجيزة، نتائج قرعة الحج لعام 2025، بقيادة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وتم إجراء القرعة باستخدام المنظومة الإلكترونية، دون تدخل بشري بمديرية أمن الجيزة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

سامح الحميلي: نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام 2389 شخصًا

وكشف اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أن نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام هو 2389 شخصا منهم 24 لكبار السن بنسبة 1%.

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