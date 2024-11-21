المؤبد لأبناء عمومة قتلوا جارهم في الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 أبناء عمومة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل جارهم أمام المارة في منطقة القومية بالوراق بسبب خلافات بينهما.



وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "عصام.م" و"محمد.ش"، و"حسن.م"، قتلوا المجني عليه "وليد ممدوح"، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف فيما بينه وبين الأول، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وعصا".

تحقيقات النيابة مع المتهمين في القضية



وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن الأول والثاني فور رؤيتهما المجني عليه انهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء أعدوها بأن كالا له عدة ضربات استقرت بمختلف أنحاء جسده، قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد الثالث على مسرح الواقعة محرزا أداة للشد من أزرهما.



إذ ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بإجراء الكشف الظاهري على جثمان المجني عليه "وليد ممدوح"، تبين وجود جرح مستوى الحواف أسفل يسار الصدرو أسفل الأبط، وجرح قطعي بمستوى الحواف أسفل يمين البطن وأسفل الحافة الضلعية المباشرة



وأقر المتهم الأول حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه تعدي ضربا على المجني عليه باستخدام سلاحا أبيض سكين بأن كال له عدة ضربات استقرت بمختلف أنحاء جسده، بينما أكد الثاني باستجوابه أنه تعدى ضربا على المجني عليه باستخدام سلاحا أبيض مطواة بأن كال له عدة ضربات استقرت بمختلف أنحاء جسده والتي أدت إلى وفاته في الحال.



وذكرت زوجة المجني عليها في التحقيقات أنها حال تواجدها بمسكنها سمعت صياح في الشارع، وعندما تطلعت للأمر وجدت زوجها المجني عليه ملطخا بالدماء وبجواره المتهم الأول محرزا سلاحا أبيض سكين، محاولا التعدي عليه بالسلاح حتى فارق الحياة أمام المارة.





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