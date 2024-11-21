هل يمكن صدور قرار ضبط وإحضار لـ محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي على طفل؟

تساؤلات مثيرة حول الموقف القانوني في اتهام الفنان محمد رمضان ونجله بالتعدي على طفل داخل نادي بالشيخ زايد، عقب رفض الفنان المثول للتحقيق بعد استدعائه أمام النيابة مرتين لسماع أقواله، فهل سيتم إحالة القضية للمحكمة الجنائية دون سماع أقواله أم من الممكن أن تصدر النيابة أمر ضبط وإحضار ضده.

هل من الممكن إصدار أمر ضبط وإحضار ضد محمد رمضان؟

يقول “فهد مرزوق” الخبير القانوني: إن هناك فرقا بين ضبط وإحضار وطلب حضور، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أن الواقعة جناية ففي هذه الحالة لابد أن يسبق المحاكمة تحقيق، لأن التحقيق وجوبي في الجنايات.

وأضاف: أما في حالة أن الواقعة جنحة فهنا التحقيق جوازي، يجوز للنيابة في حالة كفاية الأدلة أن تحيله إلى المحاكمة بدون ضبط وإحضار، أو أن تحفظ الشكوى بعد قيدها برقم إداري، في حالة عدم كفاية الأدلة.

وأوضح “مرزوق” أن النيابة العامة تتصرف من خلال أوراق الدعوى ولكل واقعة لها ظروفها وملابساتها، ويجوز للنيابة العامة أن تحيله بدون ضبط وإحضار إذا كانت الواقعة جنحة بخلاف إذا كانت الواقعة جناية فلابد من أن يسبق الإحالة للمحاكمة تحقيق لأن التحقيق كما ذكرنا وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح.

استدعاء محمد رمضان للاستماع لأقواله

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد مختار محامي أسرة الطفل الضحية قال إن النيابة العامة أرسلت استدعاءين رسميين للفنان للمثول أمامها للاستماع إلى أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه ولطفله، ولم يستجب في المرتين.

دفاع ضحية نجل محمد رمضان يدعي مدنيًا بمليون جنيه

وادعى دفاع أسرة الطفل ضحية ابن الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل نادي شهير بمبلغ مليون جنيه ضد الفنان على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه على إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض إلى الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه على وجهه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق.

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