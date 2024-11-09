قرار عاجل من النيابة بشأن شروع عامل في قتل زوجته بالوراق

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في شروع عامل فى إنهاء حياة زوجته في منطقة الوراق، حيث تعرضت سيدة لاعتداء من زوجها لخلافات أسرية.

أمرت النيابة بالتحفظ علي المتهم لحين الانتهاء من التحريات، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

شروع عامل في قتل زوجته

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يتعرض سيدة لاعتداء في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال تحريات المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.