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خارج الحدود

الصين تجدد دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا

علم الصين، فيتو
علم الصين، فيتو

 جددت الصين، اليوم الإثنين، دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، بعد قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية داخل روسيا.

 

الصين تدعو لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إحاطة صحفية، ردا على سؤال عن القرار الأمريكي  الأمر الأكثر إلحاحا هو التشجيع على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى  وقف إطلاق نار سريعا وحل سياسي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا مطلع 2022، تؤكد بكين رسميا وقوفها على الحياد في الحرب إلا أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربا منذ ذلك الحين، وهي تقدم لها مساندة دبلوماسية واقتصادية وإلى ذلك، وجهت دول غربية حليفة لكييف انتقادات إلى بكين على خلفية عدم إدانتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صراحة.

وأكد لين، شجعت الصين ودعمت دائما كل الجهود المؤدية إلى حل سلمي للأزمة".

 

بكين مستعدة للعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية 

 وأضاف أن بكين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في الحل السياسي للأزمة الأوكرانية بطريقتها الخاصة، وفقا لفرانس برس.

ونفى لين التقارير التي تفيد بحصول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على دليل على أن الطائرات المسيرة الروسية المستخدمة في الحرب يتم تصنيعها في الصين.

وأكد أن بكين  لم تقدم أبدا أسلحة فتاكة لأطراف الصراع، ومنذ البداية فرضت رقابة صارمة على الطائرات المسيرة العسكرية وذات الاستخدام المزدوج وفقًا للقوانين واللوائح".

وتابع: نأمل ألا تقوم البلدان والأشخاص المعنيون بتكهنات جامحة أو تشويه سمعة الصين دون أساس واقعي.

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الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوكرانيا وزارة الخارجية الصينية روسيا

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