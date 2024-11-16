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الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

الصين تستعد لإطلاق
الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

 أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن الاستعدادات جارية في الصين لإطلاق مركبة Tianzhou-8 نحو محطة Tiangong المدارية.

وجاء في بيان على موقع التلفزيون المركزي الصيني:"خلال الأيام القليلة المقبلة، ستقوم وكالة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية بإطلاق مركبة Tianzhou-8 نحو محطة Tiangong المدارية الوطنية".

 

إطلاق مركبة Tianzhou-8 نحو محطة Tiangong المدارية

وأشار البيان إلى أن مركبة Tianzhou-8 وصاروخ Long March-7 الذي سيحملها إلى المدار، تم نقلهما يوم الأربعاء إلى منصة الإطلاق الموجودة في مطار Wenchang الفضائي الصيني، وأن المعدات الموجودة على متنهما تعمل بشكل طبيعي، وستخضع المركبة والصاروخ قريبا لعمليات الفحص النهائي قبل إرسالهما إلى الفضاء.

 

ونهاية أكتوبر الماضي  أعلن رئيس وكالة الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، لي شي تشيانغ،  أن بلاده ستطلق مركبة Tianzhou-8 نحو محطة Tiangong منتصف نوفمبر العام الجاري.

 وأوضح أن إعصار “ياغي”  تسبب بحدوث أضرار في المباني والمعدات في مطار Wenchang الفضائي، لذا أدخلت بعض التعديلات على الجدول الزمني لعملية إطلاق المركبة.

وتدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

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