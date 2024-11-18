أخبار مصر: السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين، ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم، كارثة عن مخدر الاغتصاب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الجدل الذي أثير بشأن انتشار فيديو يتضمن مشاهد لبعض الفنيين الذين يقومون بأعمال صيانة بالهرم الأكبر مستخدمين الفؤوس وآلات حادة.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا.

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز القوات النووية للبلاد "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب في الوقت الذي زاد فيه أعداء البلاد من المواجهات العسكرية "المسعورة" مع كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع الانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانًا سيتم طرحهم في المستقبل.

أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن التقييم العام لفترته الحالية مع الأزوري يبقى إيجابيًا، رغم الخسارة القاسية على ملعب سان سيرو أمام فرنسا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية.

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين الراغبين في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء والتنازل من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة.

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٨ و١٩ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي، تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك بشأن القيمة المتبقية للقلعة البيضاء من الحكم الصادر ضد موكله وذلك بعد قيام نادي الزمالك بتحرير محضر رسمي ضد اللاعب بسبب شيك بدون رصيد.

قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لأعداد اللاجئين في مصر، والتقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين شخص حتى الآن.

قال الدكتور محمود لطفي، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن عقار الـGHP أو مخدر الاغتصاب، كان أول ظهور له في الستينيات ويستخدم في التخدير في العمليات، نظرًا لتأثيره على الجهاز العصبي، وشاع استخدامه في الثمانينيات والتسعينيات في الحفلات والنوادي الليلية لما يسببه من خلال جرعاته البسيطة من هلاوس والنشوة وغياب الإدراك.

اندلعت اشتباكات خلال مسيرة في اليونان، حيث خرج الآلاف في مسيرات في كل من تسالونيكي وأثينا لإحياء ذكرى انتفاضة طلاب معهد "البوليتكنيك" التي قمعت بوحشية من قبل المجلس العسكري عام 1973.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، عن توفر وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، وتشمل عددا من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة.

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رد حزب الله اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين جيش الاحتلال، كان "نعم" ولكن المفاوضات مستمرة لإغلاق القضايا العالقة.

حسم بيني زاهافي، وكيل أعمال البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب في يناير المقبل.

أعرب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الإثنين، عن مخاوفه بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، كما ذكرت وسائل الإعلام أمس الأحد.

تحدث وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن المستوى الفني الذي يقدمه منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا تحت قيادة ميكالي.

يستمع مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات استهدفت بلدات في منطقة صور بجنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

أفاد مصدر عسكري مسئول في الجيش الأردني بأن جسمًا طائرًا سقط فجر اليوم الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أنه تدرب مع الفريق الأول منذ أن كان في عمر الـ17 عامًا، وشاهد لاعبين كبار على ملعب مختار التتش بينهم محمد رمضان المدير الرياضي الحالي ورضا عبد العال ومحمد عبد الجليل وغيرهم.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات في شأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.

وجه الدكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد الأورام بالمعهد القومي للأورام نصائح بشأن الحماية من سرطان البروستاتا.

أكد عبد الحميد مصطفى، رئيس نادي كفر الشيخ، أن الحالة الصحية للاعب محمد شوقي مستقرة، وما زال على أجهزة التنفس، مشيرا إلى أن الحالة تحسنت بعض الشيء ولكن الأمر يحتاج لمعجزة إلهية.

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اليوم الإثنين، اجتماعا بشأن مستجدات قانون الإيجار القديم.