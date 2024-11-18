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سياسة

اليوم، مجلس النواب يستمع لبيان وزير الإسكان عن سياسات وخطط الوزارة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستمع مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

 

وشهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

 

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

 

دور اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

 

 وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

 

التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

 

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

فيما يستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

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احتياجات المواطنين الاسكان المتوسط الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التصالح في مخالفات الجلسة العامة لمجلس النواب الشخصية الإعتبارية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستشار الدكتور حنفي جبالي برنامج الاسكان الاجتماعي

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