الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

واستعرض الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيدًا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي.

وأكد  الرئيس البرازيلي تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته، وقد توافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وثمن الرئيس البرازيلي المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، والتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويات الدول النامية، مشددًا على تقديره لمشاركة السيد الرئيس في أعمال القمة.

إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين العام الجاري، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيدًا بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة شهدت أيضًا تباحث الرئيسين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا، وقد قام الرئيسان في هذا الإطار بالتوقيع في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

 

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو في البرازيل قطاع غزة لبنان

مواد متعلقة

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

السيسي يصل البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

الأكثر قراءة

ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا

دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على تمهيد النواب لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

الحكومة تكشف مستهدفها بشأن الدين الخارجي والاقتراض

أستاذ سموم يكشف كارثة عن مخدر الاغتصاب الـ GHP (فيديو)

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

قائمة مكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5 (صور)

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد 34 عاما.. حل أزمة عمارة نفق نصر الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية