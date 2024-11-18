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وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف جديدة بوزارة
وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، عن توفر وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، وتشمل عددا من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة. 

 

 

وظائف جديدة بوزارة الاتصالات 

 

وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن الوظائف المطلوبة وتتضمن ما يلي: 

1_ مدير عام الاتصالات والبيانات
2- مدير عام الإدارة العامة للمؤشرات الاقتصادية
3- مدير عام الإدارة العامة للبرامج التنموية والمعرفة
4- مدير عام الإدارة العامة لنشر أدوات تكنولوجيا المعلومات
5- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومى بمعهد تكنولوجيا المعلومات
6- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بمعهد تكنولوجيا المعلومات
7- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمؤتمرات والشئون الخارجية

 

الاوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الاتصالات 

 

وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، أما عن المستندات والاوراق المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها تتمثل في الآتي: 

1_ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك
2. بطاقة الرقم القومي.
3. عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6
4. بيان إنجازات واسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.
5. مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017 ترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

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وظائف جديدة بوزارة الاتصالات , فيتو

وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، وعن خطوات التقديم للوظائف المعلن عنها يتم تقديم الطلبات باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية -الحي الحكومي -الدور الثالث -مكتب 3158

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آخر موعد للتقديم، وظائف جديدة بوزارة الاتصالات، وهو يوم 16 ديسمبر المقبل.
 

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