محامي كهربا يحدد موعد حسم أزمة اللاعب مع الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي، تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك بشأن القيمة المتبقية للقلعة البيضاء من الحكم الصادر ضد موكله وذلك بعد قيام نادي الزمالك بتحرير محضر رسمي ضد اللاعب بسبب شيك بدون رصيد.

وقال عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية: "سنحدد موعدًا الأسبوع المقبل ونرى التسوية كيف ستكون مع نادي الزمالك بشأن شيك كهربا".

وشدد: "إدارة الزمالك حررت محضرًا ضد كهربا وسنضطلع عليه، وسأقوم بعقد جلسة مع كهربا وعلى أساس ذلك، نحدد طريقة السداد وسيتم التواصل مع إدارة الزمالك لحل الأزمة، ولكن لا أقدر أن أتحدث في أوراق ليست أمامي".



وتابع: "سمعت حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، يقول لا يوجد تقسيط لشيك كهربا وأقول له نجلس ونرى، سنصل لتسوية".

وعن قضية محمد الشيبي وحسين الشحات، أكد: "الثنائي ظهر أمام الجماهير وتصالحا، ونتنظر عودة الشيبي من منتخب المغرب إذا أراد التصالح ورقيًا".

أزمة أحمد فتوح

وعن أزمة أحمد فتوح، أوضح أشرف عبد العزيز: "يجب أن نقرأ حيثيات الحكم وسنقرر بعد ذلك ما إذا كنا سنقدم استئنافًا".

وأردف: "أحمد فتوح منذ الحادثة لم يقم بقيادة السيارة نهائيًا، وهو ممنوع من القيادة لمدة ثلاثة سنوات، ليس لديه رخصة".

واستكمل: "أحمد فتوح قادر على المشاركة في المباريات الإفريقية مع الزمالك ويسافر وينضم لمنتخب مصر مرة أخرى".

وكانت محكمة جنايات مرسى مطروح، قد قررت يوم السبت، حبس أحمد فتوح لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بالإضافة لتوقيع غرامة مالية عليه تُقدر بـ 20 ألف جنيه، ذلك على أزمة حادث السير الذي ارتكبه في طريق الساحل الشمالي، 11 أغسطس الماضي.