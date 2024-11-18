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صحة ومرأة

أستاذ سموم يكشف كارثة عن مخدر الاغتصاب الـ GHP (فيديو)

مخدر الاغتصاب عقارالـGHP،
مخدر الاغتصاب عقارالـGHP، فيتو

قال الدكتور محمود لطفي، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن عقار الـGHP أو مخدر الاغتصاب، كان أول ظهور له في الستينيات ويستخدم في التخدير في العمليات، نظرًا لتأثيره على الجهاز العصبي، وشاع استخدامه في الثمانينيات والتسعينيات في الحفلات والنوادي الليلية لما يسببه من خلال جرعاته البسيطة من هلاوس والنشوة وغياب الإدراك.

كارثة مخدر الـGHP

وأضاف لطفي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، مخدر الاغتصاب أو عقار الـGHP يعد بمثابة كارثة لأن زيادة جرعاته قد يؤدي إلى غياب للوعي نهائيًا، ويؤثر على المراكز العليا في المخ مما يؤدي إلى توقف التنفس، ونظرًا لخطورته الشديدة ومضاعفاته من الممكن أن يؤدي إلى الإدمان تم حظره في بعض دول العالم، كما أنه ممنوع من دخول مصر، والموجود مهرب.

 

 

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استخدام في عمليات الاغتصاب

وأوضح لطفى، أن عقار الـGHP، يستخدم طبيًا في علاج فرط النوم، لكن في جرعات بسيطة ولابد من إشراف طبي، كما أنه يستخدم في عمليات الاغتصاب كونه مادة سائلة أو بودر ويتم خلطه بالمشروبات ولا يستطيع الضحايا تحديد طعمه أو رائحته، يبدأ تأثيره خلال ربع ساعة ويؤدي إلى غياب للوعي تمامًا، وعند استعادة الوعي لا يتذكر الضحية ما حدث، لذلك أطلق عليه "عقار الاغتصاب"، وتعاطيه لمرة واحدة لا يسبب الإدمان.

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