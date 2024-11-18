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صحة ومرأة

هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟ وأهم النصائح للوقاية من المرض

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

وجه الدكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد الأورام بالمعهد القومي للأورام نصائح بشأن الحماية من سرطان البروستاتا.

نصائح للوقاية من سرطان البروستاتا 

وتضمنت أهم هذه النصائح:

١-الكشف الدوري 

٢- تناول الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر 

٣- ممارسة الرياضة لأنها حماية لجسم الإنسان 

٤- الإعتماد على نظام غذائي صحي

وأكد أن الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا يجب عليهم 
الكشف من عمر ٤٥ سنة، مشيرا إلى أنه  إذا كان يوجد تاريخ مرضي بالمرض مؤكدا أنه ليس شرطا أن من لديه تاريخ عائلي أن يصاب.

 

وأوضح أستاذ مساعد الأورام أن سرطان البروستاتا مرض يتم الشفاء منه.

بدوره كشف الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام عن وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما 

وأضاف أستاذ علاج الأورام في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع" فيس بوك"، أن مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات  في هذه الحالة.

 

سرطان البروستاتا 
سرطان البروستاتا 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر علي المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:


كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

 

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث  عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم

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وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور  مكانها أسفل المثانة  وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي. 

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