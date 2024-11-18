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رياضة

وكيل أعمال نيمار يحسم مستقبل اللاعب مع الهلال السعودي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

حسم بيني زاهافي، وكيل أعمال البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب في يناير المقبل.

عقد نيمار مع الهلال السعودي

وقال زاهافي في تصريحات عبر حساب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على موقع إكس: "لا محادثات جارية بشأن رحيل نيمار، فهو مرتبط بتعاقد مع الهلال، وسعيد بتواجده في السعودية".

وشدد أيضا: "أنا ووالد نيمار فقط الوحيدان اللذان بإمكانهما الحديث عن مستقبل اللاعب، ولا أعرف من أين جاءت الشائعات الأخيرة".

 

وانضم نيمار لصفوف الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

ولم يستفد الفريق السعودي بالشكل الأمثل من هذه الصفقة، بسبب كثرة إصابات اللاعب، حيث ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبعد تعافيه من هذه الإصابة، اشتكى النجم البرازيلي من آلام عضلية ستبعده عن الملاعب ربما لنهاية العام الجاري 2024.

وفي الأيام الماضية، بدأت التكهنات بشأن إمكانية استغناء الهلال عن نيمار، ورشحته تقارير صحفية للانتقال إلى ناديه القديم سانتوس الذي رحل عنه في صيف 2013 لينضم إلى برشلونة.

وكان الهلال السعودي وضع حدا للتكهنات، حول مصير نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وما أثير بشأن رحيله عن الفريق، خلال يناير المقبل، بحسب تقرير صحفي.


ويغيب نيمار حاليا عن المباريات بسبب الإصابة العضلية، التي تعرض لها عقب عودته من غياب لأكثر من عام، بسبب إصابة الرباط الصليبي، لتزيد التكهنات حول إمكانية مغادرته صفوف الزعيم، خاصة مع عدم تقديمه الإضافة الحقيقية.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية نقلت، أمس الأحد، عن مصدر بالهلال، قوله إن كل ما يتردد عن احتمال رحيل نيمار "أمر بعيد تماما عن الصحة".


ووصف المصدر الأحاديث، التي تربط نجم السيليساو بناديي سانتوس وبوتافوجو البرازيليين، بأنها "مثيرة للسخرية".

كذلك صرح مارسيو كالفيس، مستشار مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، بأنه لا توجد أي معلومات حول انتقال نيمار للفريق، وأن الأنباء المثارة في هذا الشأن غير صحيحة.

يذكر أن نيمار شارك في الموسم الحالي لدقائق قليلة، خلال مباراتي الهلال ضد العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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