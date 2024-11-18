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اقتصاد

بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، الذهب يعاود الارتفاع

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات في شأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.
وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2575.70 دولار.

ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتمضي البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية حول التضخم قدما في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات في شأن خفض أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

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