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رياضة

أمير عبد الحميد: ظاهرة التسنين أثرت على منتخب الناشئين

أمير عبدالحميد،فيتو
أمير عبدالحميد،فيتو

أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أنه تدرب مع الفريق الأول منذ أن كان في عمر الـ17 عامًا، وشاهد لاعبين كبار على ملعب مختار التتش بينهم محمد رمضان المدير الرياضي الحالي ورضا عبد العال ومحمد عبد الجليل وغيرهم.

وقال عبد الحميد عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "العمل في قطاعات الناشئين يتطلب وجود (عين جيدة) لمراقبة اللاعبين وانتقاء المواهب، والتصعيد للفريق الأول أمر صعب، خصوصًا في ظل المنافسة المشتعلة دائما في القطبين تحديدا على حصد البطولات".

علاء نبيل يحارب ظاهر التسنين

 

وأضاف: "بالطبع ظاهرة التسنين معروفة وواضحة للغاية، واللاعب المسنن يحصل على فرصة أكبر بالطبع بسبب العامل الجسماني، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة يعمل حاليا على محاربة تلك الظاهرة، وهناك لاعبون أوراقهم سليمة لكن الاتحاد الإفريقي مؤخرا بدأ يتبع الإجراءات الطبية للكشف عن التزوير في الأعمار السنية".

وأكمل: "ظاهرة التسنين حاليا مقلقة جدا، وهناك لاعبون أثرت على منتخب 2008، وحارس زد الذي لعب المباريات الماضية كان بعيدا عن المشاركة، وفوجئ بنفسه مع منتخب مصر في تصفيات شمال إفريقيا، وكان يجب الاستعداد بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة، ولابد أن يكون هناك تطوير عن طريق المهندس هاني أبو ريدة، يجب أن يكون هناك استراتيجية خاصة للعمل في المنتخبات الوطنية".

وواصل: "هاني أبوريدة لديه ثقة كاملة في كل المدربين الذين يعملون في المنتخبات الوطنية، وأتمنى أن يتم مساعدتهم في الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة، كنت أتمنى أن يؤدي منتخب الشباب بمستوى أقوى في المباريات الأخيرة، ويضم لاعبين جيدين منهم عمرو خالد وكاباكا وزعلوك، وعمر خضر يعاني من إصابة واضحة تعرض لها في بداية البطولة، كما أن هناك مدافعا جيدا مثل عبد الله بستانجي ومحمد سمير".

وتابع: "المنتخب يضم عناصر جيدة ومنح لاعبين الفرصة بشكل رائع، وأحمد فتوح يجب أن يكون له دورًا مع منتخب مصر بعدما يحصل على فرصة مستمرة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، حسام حسن قادر على صناعة جيل جديد للكرة المصرية".

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