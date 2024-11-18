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سياسة

دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على تمهيد النواب لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لأعداد اللاجئين في مصر، والتقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين شخص حتى الآن.

 

ضوابط اللاجئين في مصر


وتابع خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئين، والدولة؛ لكي يعرف اللاجئ حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرض مصر من اللاجئين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئين.


مراعاة البعد القومي 

وأضاف أن الحديث عن تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
 

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عدم تصفية القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولًا واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض تهجير الفلسطينيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

 

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