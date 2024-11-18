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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي،
الدفاع الجوي الروسي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.


وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".


وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، وتم تدمير 45 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقطعة تولا".

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