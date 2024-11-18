تجدد الاحتجاجات في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا والأمن يطوق مبنى التلفزيون (فيديو)

تجددت الاحتجاجات في إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا، حيث حاول المحتجين الاستيلاء على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة سوخومي مما دفع أفراد الأمن إلى إطلاق أعيرة تحذيرية لإبعادهم، بحسب رويترز.

وذكر مركز المعلومات التابع للرئيس أصلان بجانيا على تطبيق تيليجرام "اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق أعيرة تحذيرية لمنع الدخول إلى المنطقة المحمية.. وبعد أن عاد الوضع إلى طبيعته استأنف الموظفون... عملهم كالمعتاد".

Standoff between sitting govt and opposition leaders continues in Abkhazia pic.twitter.com/d2IbcnaCls November 18, 2024

وفي وقت سابق، تعهد رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، بتحقيق استقرار الوضع في البلاد، وإعادتها إلى سيادة القانون، بعد أن أشعلت اتفاقية مع موسكو فتيل الاحتجاجات في البلاد.

وتشهد أبخازيا، الإقليم المنفصل عن جورجيا والمدعوم من روسيا، موجة من الاحتجاجات العارمة، حيث اقتحم المتظاهرون قبل أيام مبنى البرلمان في العاصمة سوخومي.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق استثماري مع روسيا، اعتبره السكان تهديدًا لسيادة منطقتهم وثقافتها.

تحمل الاحتجاجات في أبخازيا أبعادًا تتجاوز الخلافات الداخلية، حيث تكشف عن صراع أعمق بين التوجهات الغربية والنفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.