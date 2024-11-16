مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بدمياط
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين فى حادث مرورى بمحافظة دمياط، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقت غرفة عمليات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق" دمياط - كفر سعد"، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.
وكشف الفحص، أثناء سير سيارة ربع نقل محملة عمال عائدون من مزارع، اختلت عجلة القيادة من السائق والاصطدام بسيارة أخرى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، بطريق قرية كفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر سعد المركزي لتلقي العلاج اللازم.
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