مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

كشف مصدر أمنى حقيقة القبض على لاعب نادى المصرى صلاح محسن بسبب حادث دهس.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى وسائل الإعلام حول دهسه لشاب وأن الواقعة عبارة عن تصادم بسيط بين سيارته وسيارة أخرى بأحد الدورانات بمنطقة التجمع الأول ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.

وتابع المصدر أن الحادث أسفر عن تهشم بسيط بالفانوس والاكصدام بالسيارتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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