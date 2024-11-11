توغل جديد، الدبابات الإسرائيلية تقتحم مخيم النصيرات في غزة

دفعت القوات الإسرائيلية بالدبابات إلى الجانب الغربي من مخيم النصيرات في قطاع غزة، اليوم الإثنين، في توغل جديد بوسط القطاع.

وأكد مسعفون فلسطينيون أن الضربات العسكرية الإسرائيلية استهدفت 11 شخصا على الأقل منذ مساء أمس الأحد.

الضربات العسكرية الإسرائيلية استهدفت 11 شخصا

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار خلال التوغل في غرب النصيرات، وهو أحد المخيمات الثمانية المقامة منذ فترة طويلة للاجئين في قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة.

وقال أحد السكان ويدعى زكي محمد إن توغل الدبابات كان مفاجئا تماما.

مطالب إسرائيلية لعشرات الآلاف من السكان بالإخلاء

ومع استمرار الحرب في غزة للشهر الرابع عشر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال ووسط القطاع بزعم أنها حملة لمنع مسلحي حركة حماس من شن الهجمات ومنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم.

وصدرت أوامر إسرائيلية لعشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بالإخلاء، مما أجج المخاوف من عدم السماح لهم بالعودة أبدا.