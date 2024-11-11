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خارج الحدود

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 قدم لبنان اليوم الاثنين، شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي ردا على اعتداءاتها المتكررة على قوات "اليونيفيل"، وانتهاكها الإضافي للخط الأزرق.

 

شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي

 وأشارت الشكوى التي قدمتها وزارة الخارجية إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في محيط حاجز الأولي التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا بتاريخ 7/11/2024، وأدى إلى جرح خمسة عناصر من قوات اليونيفيل كانوا متوجهين من المطار إلى الجنوب لاستلام مهامهم بعيد وصولهم إلى لبنان، بالإضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من الجيش ومقتل ثلاثة مدنيين.

 

تدمير جزء من سياج هيكل خرساني

 وأوضحت أن هجوم  الأولي تزامن مع إقدام حفارتين وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي، في اليوم نفسه، على تدمير جزء من سياج هيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الجديدة تعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل ومواقعها، وهي تضاف الى أكثر من ثلاثين اعتداءً إسرائيليا على قوات حفظ السلام في لبنان خلال شهر أكتوبر وحده.

وجدد لبنان مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حرمة مواقع اليونيفيل وسلامة عناصرها بشكل يمكـّنها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفاعل، وضمان تنفيذ القرار 1701.

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