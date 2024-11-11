وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك تقدم في محادثات وقف إطلاق النار على جبهة لبنان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين:" لم نتخذ أي قرار بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية".

وادعى ساعر في حديثه أنهم:" مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا"، مضيفا:" هناك تقدم في محادثات وقف إطلاق النار على جبهة لبنان ونعمل مع الأمريكيين في هذا الصدد".

وزعم ساعر:" سنكون جاهزين للتسوية إذا أصبح حزب الله بعيدا عن حدودنا الشمالية وتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني".

كما زعم قائلا:" جيشنا يواصل العمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، حزب الله أصبح في وضع مختلف ولا يمكنه الآن تنفيذ ما كان ينوي فعله ضد إسرائيل".