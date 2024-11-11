الإثنين 11 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: إصابة 6 أشخاص بقصف صاروخي من لبنان على كرمئيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وأفادت  الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

رشقة صاروخية من حزب الله على الجليل 

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 صاروخا أطلقت نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مواقع مختلفة.

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لبنان حزب الله الجليل جيش الاحتلال

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