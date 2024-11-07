الجيش الأمريكي يتعهد بحراسة الدولة والبعد عن المعترك السياسي

أرسل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مذكرة لوزارة الدفاع "البنتاجون"، أكد فيها أن الوزارة ملتزمة بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة القادمة لـ دونالد ترامب، وإن الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ كل الأوامر القانونية.

الجيش الأمريكي يلتزم بالابتعاد عن المعترك السياسي

وكان ترامب توقع في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، احتمال نشر الجيش الأمريكي ضد معارضيه، خلال الانتخابات حال حدوث فوضى.

وفي مذكرة موجهة إلى القوات الأمريكية أرسلت مساء الأربعاء ونشرت اليوم الخميس، قال أوستن "الجيش الأمريكي سيظل بعيدا أيضا عن المعترك السياسي وحارسا لجمهوريتنا على أساس المبادئ والمهنية وسيقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا محل التقدير الذين يعملون على توطيد أمننا".

وما يزال أصدقاء الولايات المتحدة وأعداؤها على حد سواء يتوخون الحذر ويترقبون عودة ترامب إلى منصبه في يناير، ويتساءلون عما إذا كانت ولايته الثانية ستسودها الاضطرابات وعدم القدرة على التنبؤ التي ميزت ولايته الأولى.

ويقول منتقدون إن ترامب عصف بلا مواربة بالأعراف في إدارته في الفترة من 2017 إلي 2021 في مسعى صريح للحصول على الدعم السياسي بين القوات الأمريكية التي من المفترض أن يكون ولاؤها للدستور الأمريكي وليس لأي حزب أو حركة سياسية.

وفي حملته الانتخابية، تحدث ترامب عن مواجهة "عدو من الداخل".

الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم

وكتب أوستن يقول: "كما هو الحال دوما، سيكون الجيش الأمريكي مستعدا لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية".

وأضاف: "أنتم الجيش الأمريكي، أفضل قوة قتالية على وجه الأرض، وستواصلون الدفاع عن بلدنا ودستورنا وحقوق جميع مواطنينا".